İzmit Belediyesi’nde sözleşme imzalandı

İzmit Belediyesi’nde 203 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza töreni yapıldı. Üç yıllık olan sözleşmeye Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve Yerel-Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun imza attı. Yapılan sözleşmeye göre çalışanların ücretlerine birinci yıl için seyyanen 13.65 lira, ikinci ve üçüncü yılda enflasyon+1 oranında zaman yapıldı. Sosyal haklarda iyileştirmemenin de yapıldığı sözleşmeye göre hizmet süresi 15 yıla kadar olanlara yevmiyelerine 40 kuruş, 15 yıl ve üstü olanların yevmiyelerine de 60 kuruş ekleme yapılacak.

İmza töreninde yaptığı konuşmasında sendikanın isteklerine uygun bir sözleşme yapıldığını dile getiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “özleşme belediyemize, çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Herkesin içine sinen ve alın terini gözeten bir sözleşme yaptık. Anlaşmayı aslında birkaç ay evvel yapmıştık. Prosedürler için beklendi. Bazı konular vardı. O konuları da karşılıklı konuşarak hallettik. Sendikamızın isteklerine uygun bir sözleşmeyi imzaladık. Bazen biz de sendika gibi düşünüyoruz. Realist olmak lazım. Kurum yapamayacağı şeyleri söylerse onun da bir kıymeti yok. Veremedikten sonra ne anlamı var. Kurum yapabilecekleri şeyleri yapabileceklerini vaat etmeli. İşçilerimizin memnun olması bizleri de mutlu ediyor. Yerinde ve güzel bir sözleşme yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

4 aylık sürecin sonuca bağlandığını belirten Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da “İzmit Belediyemizle 4 ay süren toplu iş sözleşmesi görüşmemizi anlaşmayla noktalandık. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Belediye Başkanımıza işçi haklarına gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.