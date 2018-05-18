İzmit Belediyesi’nde temizlik ve su tesisat malzemesi ihalesi

İzmit Belediyesi’nde temizlik malzemesi ile su tesisat alım ihalesi yapıldı. Ayrı ayrı yapılan ihalelerden temizlik sarf malzemesi ve su tesisat malzeme alım ihalesine 4 firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 146 bin 807 lira olan temizlik malzeme alım ihalesinde verilen en düşük teklif 139 bin 587 lira, en yüksek teklif ise 165 bin 459 lira oldu.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün su tesisat malzemesi alımı ihalesine de 4 firma katıldı. İki kısımlı olarak yapılan ve yaklaşık maliyeti 309 bin 614 bin lira olan olan ihalede ilk kısım için verilen en yüksek teklif 61 bin 911 lira, en düşük teklif ise 50 bin 12 lira oldu. İkinci kısım için verilen en yüksek teklif ise 158 bin 867 lira, en düşük teklif ise 157 bin 500 lira oldu.

Komisyon teklifleri değerlendirip işi alacak firmaları önümüzdeki günlerde açıklayacak.