İzmit Belediyesi’nde toplu doğum günü etkinlikleri sürüyor

Belediyenin çeşitli müdürlüklerinde çalışan ve temmuz ayında doğanlar için Belsa da düzenlenen toplu doğum günü kutlamasına Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da katıldı. Temmuz ayında doğan 110 personelin doğum günü için pasta kesildi. Çeşitli hediyelerin verildiği kutlama etkinliğinde konuşan Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunun belirterek, “Hepinizin doğum gününü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice yıllar dilerim. Belediyemizdeki bu güzel etkinlik sayesinde çalışanlarımız arasındaki dostluk ve dayanışma daha da güçlenmektedir” dedi.