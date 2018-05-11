İzmit Belediyesi’nde Yahya Kaptan’a kedi evi

Yapılan kedi evini Başkan Doğan ziyaret etti.

İzmit’te ilk olan kedi evinde incelemelerde bulunan Başkan Doğan, "Dünya sadece insanlar için yaratılmadı. Yaradanımız, kediye, köpeğe, kurda, kuşa bütün canlı varlıklara yaşam imkanı sağladı. Kedi ve köpekler bizim bu dünyayı paylaştığımız varlıklar. İzmit Belediyesi hayvan sever ve hayvan dostu bir belediyedir. Veteriner hekimlerimizle, bakıcılarımızla, bir çok yerde sokak köpekleri için yaptığımız bazı uygulamaların bir yenisini de kediler için yaptık. Bu tür yerlere sadece belediyeler değil, diğer kurum ve kuruluşların da desteği olmalı. Kedi evini Küçük Şeyler Ana Okulumuzun fikir ve desteklerinden faydalanıp yaptık. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu dünyada her canlı gibi kedilerin de yaşama hakkı var” dedi.

Kedi evinin temizliği, bakımı ve hayvanların mama ihtiyacı İzmit Belediyesi ile özel anaokulu tarafından karşılanacak.