İzmit Belediyesi'nden 3 ayda bin çocuğa bisiklet eğitimi

İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bisiklet eğitim pistinde 3 ayda yaklaşık bin çocuğa bisiklet eğitimi verildi.

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan bisiklet eğitimleri Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bisiklet eğitim pistinde yaz tatili boyunca devam etti. Bisiklet eğitimlerinde Esin Çakır ve Mehmet Bozdemir tarafından çocuklara önce teorik, ardından da uygulamalı bisiklet eğitimleri verildi. Eğitimler kapsamında bin öğrenci bisiklet kullanmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. Yetkililer, yaz eğitimlerinin sona erdiğini, okullar açıldıktan sonra öğrencilere yönelik yoğun bir bisiklet eğitim programının başlayacağını söylediler.