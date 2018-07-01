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01 Temmuz 2018 13:34

İzmit Belediyesi’nden 3 mahallede çalışma

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Tepeköy’de asfalt, Mehmet Ali Paşa’da parke, Çayırköy Mahallesi’nde ise stabilize yol çalışması yapıldı.

İzmit Belediyesi’nden 3 mahallede çalışma

01 Temmuz 2018 13:34


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Tepeköy’de asfalt, Mehmet Ali Paşa’da parke, Çayırköy Mahallesi’nde ise stabilize yol çalışması yapıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Tepeköy İnebolu Sokak’taki komple asfalt çalışmasında 450 ton malzeme kullanılırken, Çayırköy Gölkent 1.Etap’ta yeni açılan imar yoluna bin 180 ton stabilize serimi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabit Barış Caddesi’nde bin 20 metrekare parke, 350 metre de bordür çalışmasını tamamlayarak hizmete sundu.




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