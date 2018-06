İzmit Belediyesi’nden Akmeşe’ye spor tesisi

Başkan Doğan yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Akmeşe Atatürk Mahallesi’nde içinde piknik alanlarının da yer aldığı kompleks şeklindeki tesisler 18 dönümlük bir alan üzerinde yapılıyor. Yetkililer, 47x94 ebadındaki sahanın suni çim işinin, duvarların, korkulukların tamamlandığını, çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasının ardından açılışın yapılacağını söyled, Bir ay içinde hizmete girmesi planlanan projenin bölgeye ayrı bir değer katacağı kaydedildi.

Bölgeye giderek tesislerde incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Akmeşe’ye kazandırdığımız bu tesiste amatör ruhla spora başlayan gençlerimizi profesyonel

birer sporcu olarak görmek arzusu içerisindeyiz. Spor her zaman bizim hayatımızın içinde olmuş, olmaya da devam edecektir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sporun ve sporcunun destekçisi olduk. Sporun her dalına yatırım yaptık. Türkiye’nin amatör spora en büyük yatırımı olan Cephanelik Spor Tesislerimizi şehrimize kazandırdık. Yine bisiklet ve basketbol topu dağıtımlarımız Türkiye de model oldu. Her mahallemize spor sahaları kazandırma çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.