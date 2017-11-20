İzmit Belediyesi’nden ambalaj atık toplayan okullara ödül

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmalarına ambalaj atığı toplayarak destek olan okullara İzmit Belediyesi tarafından yazıcı, hard disk, laptop ve fotokopi kağıdı verildi.

Yetkililer, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’na laptop bilgisayar, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2 adet yazıcı, İzmit Endüstri Meslek Lisesi’ne hard disk verildiğini; 23 Nisan İlkokulu, Ulusal Egemenlik Ortaokulu, Fen Bilimleri Temel Lisesi, 7 İklim Akademi, Ticaret Meslek Lisesi, Yunus Emre İmam Hatip Lisesi ve Kanuni Meslek Lisesi’ne de 625 paket A4 fotokopi kağıtlarının teslim edildiğini söylediler.