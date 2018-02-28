İzmit Belediyesi’nden atık madde uyarısı

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, İzmit’te mutfak çöpleri dışındaki ambalaj, kutu, kasa, inşaat atığı, kullanılmış ev eşyası gibi atıkların toplanması için özel ekipler oluşturuldu. Temizik İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada atıkların boş alanlara, yol kenarlarına bırakılması yasak olduğu belirtilerek, “Ellerinde bu tür atık bulunan vatandaşlar ‘Alo Atık Hattını’ arayabilir. Ekiplerimiz kısa süre içinde vatandaşların belirttiği adreslere giderek atıkları almaktadır. Belediyemizin bilgisi dışında bu tür atıkları sokağa çıkartanlar hakkında yasal işlem yapılmakta, idari para cezası ve yapılan masrafın yüzde 20’sinden fazla ceza kesilmektedir. Vatandaşlar zor durumda kalmamak için mutlaka uyarıları dikkate alsınlar” denildi.

Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine izinsiz olarak moloz, inşaat artığı ve evsel atık bırakanların cezalandırılması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “Daha önce uyarılmasına rağmen çevre ve görüntü kirliliği oluşturan kişi ve kurumlar hakkında Kabahatler Kanunu’na istinaden gerekli yasal işlem uyguluyor. “Özellikle evlerde ve iş yerlerinde yapılan tadilat kapı önlerine bırakılan moloz atıkları görüntü kirliliği oluşturmaktadır. İnşaat artıklarını gelişigüzel atıp, çevre kirliliği oluşturan kişi ve kurumlara 259 TL’den 13 bin 344 TL’ye kadar ceza yazılmaktadır” diye konuştular.