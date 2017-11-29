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29 Kasım 2017 11:50

İzmit Belediyesi’nden atık merkezi

İzmit Belediyesi tarafından kurulacak atık getirme merkezi için ihale aşamasına gelindi.

İzmit Belediyesi’nden atık merkezi

29 Kasım 2017 11:50


İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Durhasan’da yapılacak merkezin projeleri hazırlandı ve ihale aşamasına gelindi. Yetkililer, katı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacıyla hazırlanan Atık Getirme Merkezi, 320 metrekaresi atıkların bekletildiği kapalı alan, 1500 metrekaresi açık alandan oluşuyor. 112 metrekare idare binanın da bulunacağı merkezde vatandaşların atık yönetimi konusunda bilgilendirilmesi de amaçlanıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri, söz konusu bölgede 2 bin 400 metrekarelik hurda araçlar için otoparkın da planlandığını söylediler.




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