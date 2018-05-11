İzmit Belediyesi’nden Azerbaycan’a park

Azerbaycanlıların büyük ilgi gösterdiği açılışa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Nesime Valisi Asif Askerov, Nesimi Belediye Başkanı Nazım Qarahanov, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ile İzmit Belediyesi’nden bir heyet katıldı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen parkın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “Hepinize İzmitlilerin ve belediye başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın selamını getirdim. İki devlet, tek millet olarak Türkiye ile Azerbaycan arasında çok sıkı kardeşlik bağları vardır. Bu park bu bağları daha da güçlendirecektir” dedi.

Nesime Belediye Başkanı Nazım Qarahanov ise konuşmasında, “İzmit Belediye Başkanımıza, Türkiye’deki kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu güzel hizmetle bizleri çok mutlu ettiniz. Her zaman kalbimizin yarısı Türkiye için atmaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İzmit Park’ın açılışı gerçekleştirildi.