İzmit Belediyesi'nden Bakırcılar Çarşısı'nda iyileştirme çalışması

İzmit Belediyesi tarafından bir süre önce Bakırcılar Çarşısı'nda başlatılan cephe iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi, çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Ömerağa Mahallesi Bakırcılar Çarşısı'nda dış cephe iyileştirmesi için çalışma başlatan ekipler, sokakta boyama ve onarım çalışması yapıyor. Yaklaşık 300 bin liraya mal olacak çalışmaların yüzde 50'sinin tamamlandığını söyleyen yetkililer, “Estetik Kurulca onaylanan projeye kapsamında Kapanönü Çarşısını Acısu Parkı'na bağlayan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan 31 adet yapının cepheleri iyileştiriliyor. Çalışma ile yapıların cephelerindeki sıvalar yenilenerek boyanıyor, pencerelere söve eklenip bina girişlerine tarihi görünümlü saçak eklenmekte, ahşap ve ferforjeden tanıtım tabelaları konuluyor. Aydınlatma sisteminin baştan sona yenileneceği çarşıdaki korkuluklar da boyanarak bölgeye farklı bir görünüm kazandırılacak. Bakırcılar Çarşısı'ndaki çalışmaları yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz” dediler.