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22 Aralık 2017 16:29

İzmit Belediyesi’nden bayanlara pozitif ayrımcılık

İzmit Belediyesi spor hizmetlerinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyor.

İzmit Belediyesi’nden bayanlara pozitif ayrımcılık

22 Aralık 2017 16:29


Kadınların sporla daha iç içe olmaları için İzmit’in 17 ayrı yerinde ücretsiz salonlar açan İzmit Belediyesi, hizmetlerini sürdürüyor. Kadınlara özel yapılan hizmetler hakkında bilgi veren yetkililer, “Haftanın 7 günü faaliyette olan spor salonlarında uzmanlarca kadınlara kondisyon, step, aerobik ve pilates eğitimleri veriliyor. Bununla da yetinmeyip kadınlara yönelik sağlıklı yaşam yürüyüşleri, bisiklet turları, sağlıklı beslenme ve obezite seminerleri düzenliyoruz. Ayrıca haftanın bir günü ücretsiz havuz hizmetinde de bulunuyoruz” dediler.


İzmit Belediyesi yetkilileri, spor salonlarından yararlanmak isteyen kadınların Kültür Müdürlüğü’ne baş vurmaları gerektiğini de ifade ederek, “Salonlar için 3 ayda bir üye yenilemesi yapıyoruz. Her dönem en az 900 kişiye hizmet veriyoruz. Şimdiye kadar 25 binden fazla bayan bu hizmetlerden yararlandı. Yeni yılda da kadınlara yönelik sportif hizmetlerimiz artarak devam edecek” şeklinde konuştular.


Belediyenin ücretsiz sportif etkinliklerinden yararlanan bayanlar da İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.




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