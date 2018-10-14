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İzmit Belediyesi'nden bisiklet eğitimi

İzmit Belediyesi’nin “Haydi Bisikletle Okula” Projesi kapsamındaki bisiklet eğitimleri Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Bisiklet Eğitim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

İzmit Belediyesi'nin “Haydi Bisikletle Okula” Projesi kapsamındaki bisiklet eğitimleri Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Bisiklet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.


İzmit Belediyesi tarafında yaklaşık 8 yıl önce başlatılan eğitimler çerçevesinde şimdiye kadar 53 bin öğrenciye bisiklet eğitimi verildi. Bu kapsamda son olarak Şeyh Edebali Ortaokulu'ndan 1. sınıf öğrencilerine önce teorik, sonra da uygulamalı olarak bisiklet eğitimi verildi. Eğitimin sonunda öğrencilere sertifika da verildi. İzmit Belediyesi'nden bu yıl da en az 5 bin öğrenciye bisiklet eğitimi verileceği öğrenildi.

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