İzmit Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı

İzmit Belediyesi’nin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’nden yapılan uyarıda, yapılandırma için 30 Haziran Cuma gününe kadar başvurulması gerektiği kaydedildi. Hükümet tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karara göre, 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme zamları affediliyor.

Bu haktan yararlanabilmek içinde ilgili kurumlara başvurulması gerektiğini söyleyen yetkililer, “ Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, ecrimisil bedeli, işgal harçları, zemin tahrip bedelleri, eğlence vergisi ve kira bedellerinden kaynaklı borçların yapılandırılabilmesi mükellefler 30 Haziran 2017 tarihine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Yapılandırılacak borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31 Temmuz 2017 tarihine kadar yapılacaktır. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 31 Temmuz 2017 tarihine kadar, kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenecektir” dediler.