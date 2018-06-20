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20 Haziran 2018 12:16

İzmit Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı: “Son başvuru 31 Temmuz’da”

İzmit Belediyesi, borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen kişilerin 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı.

İzmit Belediyesi’nden borç yapılandırma uyarısı: “Son başvuru 31 Temmuz’da”

20 Haziran 2018 12:16


İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapmaları istendi. Belediyenin Gelir Birimi’nden yapılan uyarıda, vergi ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanunun 31 Mart 2018 tarihi öncesindeki emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, ecrimisil bedeli, işgal harçları, zemin tahrip bedelleri, eğlence vergisi ile kira bedellerini kapsadığı hatırlatıldı.


Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yazılı olarak ya da İzmit Belediyesi resmi internet sitesinden müracaat etmeleri gerektiğini söyleyen yetkililer, “Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 01 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6,9,12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 01 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenecektir” açıklamasında bulundu.




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