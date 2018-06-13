İzmit Belediyesi, vatandaşlara geri dönüşümü mümkün atıkların çöp kutularına atılmaması konusunda çağrıda bulundu. Geri dönüşümü mümkün olan kağıt, plastik, cam gibi atıklar için ayrı konteynerler bulunduğunu açıklayan İzmit Belediyesi, yapılan uyarılara rağmen geri dönüşümü mümkün atıkların çöp kutulara atıldığını belirtti. Vatandaşlara geri dönüşüm konusunda duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan yetkililer, genellikle mavi renkli olan ve üzerinde uyarı yazısı bulunan konteynerlerin geri dönüşüm amaçlı olduğunu duyurdu.

Çöp ile geri dönüşüm atığının çok farklı olduğuna dikkat çeken İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Geri dönüşüm mümkün arıkları çöpe atmayın. Geri dönüşümü mümkün olan kağıt, plastik, cam gibi atıklar için ayrı konteynerler bulunuyor. Genellikle mavi renkli ve üzerinde uyarı yazısı olan bu konteynerlere evsel atıklar değil, geri dönüşümü mümkün olan atıklar atılmalı. Fakat ne yazık k, sayısız uyarılara rağmen çöp konteynerlerine geri dönüşüm, geri dönüşüm konteynerlerine de çöpler atılmaktadır. Bu da milli servetin heba olması demektir. Çünkü, kağıt, cam, plastik gibi atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye tekrar kazandırılmaktadır” dediler.

Öte yandan, geri dönüşüm atıklarının toplanması için çalışma yapacaklarını söyleyen yetkililer, bayram süresince 3’ü şehir merkezinde toplam 6 adet araç ve 15 personelin görev yapacağını açıkladı. 24 saat boyunca çalışarak atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacaklarını belirten yetkililer, arefe günü ve bayram süresince İzmit’te yaklaşık 180 ton geri dönüşüm atığı toplanmasının beklendiğini kaydettiler.