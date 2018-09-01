İzmit Belediyesi’nden çöp uyarısı

Vatandaşları poşetsiz çöp atma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

İzmit Belediyesi çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atıldığını ve bunun kokuya neden olduğunu bildiren yetkililer vatandaşları bu konularda daha duyarlı olmaya davet etti. Çöp konteynerlerinin daha özenli kullanılması konusunda vatandaşların hassasiyet göstermesini isteyen yetkililer “Çöp konteynerleri düzensiz kullanıldığında hem ömrü azalıyor hem de etrafa koku yayıyor. Suyu akıtılmamış yemek artıkları, karton kutular, boya ve yapışkan maddeler, sönmemiş mangal külleri konteynerlere zarar veriyor. Hele sulu gıdalar sinek ve haşeratlara davetiye çıkarıyor. Çöp konteynerlerine çöpleri poşet ile ve ağzını bağlayarak atın. Poşetsiz ve ağzı açık atılan çöpler konteynerlerde kokuya ve sinek oluşumuna neden oluyor. Çöpünüzü attıktan sonra mutlaka konteyner kapaklarını kapatın” dedi. Öte yandan konteynerlerin koku ve haşerat oluşumuna karşı, düzenli olarak ilaçlandığı bilgisi verildi.