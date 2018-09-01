Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 13:04

İzmit Belediyesi’nden çöp uyarısı

İzmit Belediyesi, koku ve haşerat oluşumuna karşı çöp konteynırlarının düzenli olarak ilaçlandığını açıkladı.

İzmit Belediyesi’nden çöp uyarısı

01 Eylül 2018 13:04

Vatandaşları poşetsiz çöp atma konusunda duyarlı olmaya davet etti.


İzmit Belediyesi çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atıldığını ve bunun kokuya neden olduğunu bildiren yetkililer vatandaşları bu konularda daha duyarlı olmaya davet etti. Çöp konteynerlerinin daha özenli kullanılması konusunda vatandaşların hassasiyet göstermesini isteyen yetkililer “Çöp konteynerleri düzensiz kullanıldığında hem ömrü azalıyor hem de etrafa koku yayıyor. Suyu akıtılmamış yemek artıkları, karton kutular, boya ve yapışkan maddeler, sönmemiş mangal külleri konteynerlere zarar veriyor. Hele sulu gıdalar sinek ve haşeratlara davetiye çıkarıyor. Çöp konteynerlerine çöpleri poşet ile ve ağzını bağlayarak atın. Poşetsiz ve ağzı açık atılan çöpler konteynerlerde kokuya ve sinek oluşumuna neden oluyor. Çöpünüzü attıktan sonra mutlaka konteyner kapaklarını kapatın” dedi. Öte yandan konteynerlerin koku ve haşerat oluşumuna karşı, düzenli olarak ilaçlandığı bilgisi verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç