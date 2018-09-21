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İzmit Belediyesi'nden doğum günü sürprizi

İzmit Belediyesi tarafından şehrin değişik noktalarında açılan emekli evlerinde toplu doğum günü etkinlikleri düzenleniyor.


Şehrin 11 ayrı mahallesinde 11 adet emekli evi bulunduğunu söyleyen yetkililer “ Tamamen ücretsiz olan emekli evleri hafta içi her gün mesai saatleri arasında emeklilerimize hizmet veriyor. Emeklilerimiz buralara gelerek çayını, kahvesini içip, televizyonunu izleyip gazetesini okuyor. Yeni dostluk ve arkadaşlıkların da edinildiği emekli evlerinde doğum günü etkinlikleri de düzenleniyor. Ay içinde doğanlar için birlikte pastalar kesilip hediyeleşmeler yapılıyor” dediler. Geleneksel hale getirilen toplu doğum günü kutlamalarından oldukça memnun olan emekliler de “ Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler için otel konforunda mekanlar yaptı” dedi.

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