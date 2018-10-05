İzmit Belediyesi'nden empati eğitimi

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim Yeşim Tuna Kırelli tarafından verildi ve 30 personel katıldı. Belediye personelinin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, vatandaş ile olan iletişiminin güçlenmesi, kişilere doğru yaklaşım becerilerinin kazandırılması ve hizmet kalitesinin artması amacıyla düzenlenen eğitimde doğru iletişimin adımları nelerdir, karşımızdaki insanı en çabuk nasıl anlarız sorularının cevapları anlatıldı. İnsanların dokunsal, işitsel ve görsel olarak sınıflandırılabileceği ve bu sınıfların belirgin özellikleri bilindiğinde karşımızdaki vatandaş ile iletişimin buna göre yapılarak daha sağlıklı bir iletişim kurulabileceği, böylece empati becerimizin gelişeceği konularının da anlatıldığı eğitimin oldukça yararlı geçtiği kaydedildi.