İzmit Belediyesi'nden engelli vatandaşlar için şarj istasyonu

İzmit Belediyesi tarafından kurulan ve 3 yıldan beri faaliyette olan şarj istasyonları, engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmelerini sağlıyor. Günün her saatinde engellilerce yoğun şekilde kullanılan istasyonun İzmit'te önemli bir eksikliği giderdiği kaydedildi. İstasyon için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür eden engelli vatandaşlar, “Hayatımızın en önemli bir parçası olan akülü araçlarımızı buraya gelip tek kuruş ödemeden şarj edebiliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayanlara minnettarız” dedi.