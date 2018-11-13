İzmit Belediyesi'nden Erasmus öğrencilerine destek

İzmit Belediyesi Erasmus projesine katılan öğrencileri, Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında gençleri Avrupa'ya gönderiyor.

Avrupa Gönüllü Hizmeti, (EVS - European Voluntary Service), 17-30 yaş arası gençlerin tercihen Avrupa ülkelerinden birinde 2-12 ay süreyle toplum yararına projelerde gönüllü olarak çalışmasını ve bu yolla kendini geliştirmesini, amaçlayan bir Avrupa Birliği Gençlik Programı'dır. Projeye dahil gençlerin bütün masrafları Avrupa Birliği fonundan karşılanıyor. Avrupa Birliği, bu program ile özellikle AB içinde toplumsal uyumu güçlendirmeyi, gençler arasında dayanışma ve hoşgörünün geliştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca gençler arasında aktif vatandaşlığın ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi de Avrupa Gönüllü Hikmet'inin amaçları arasında yer alıyor.

Programa yıl içerisinde 3 kez başvurulabiliyor. Başvuru tarihlerinin 15 Şubat, 26 Nisan ve 4 Ekim olduğunu söyleyen yetkililer, “Projeden yararlanmak isteyenleri belediyemizin Gençlik ve Proje Birimi'ne bekliyoruz” dedi.