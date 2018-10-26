İzmit Belediyesi'nden eşya desteği

el ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İzmit Belediyesi'nin destek verdiği uygulama ile gelir imkanı kısıtlı aileler büyük mutluluk yaşıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ev eşyalarını çöpe atmak yerine ihtiyaç sahiplerine vererek onları mutlu edebileceklerini belirterek “Bazı vatandaşlar evlerindeki mobilya gibi ev eşyalarını değiştirdiklerinde eski eşyaları boşa çıkıyor. Bu eşyaları çöpe atmayalım. Belediyemizin 318 00 00/ 2211-2212 numaralı telefonlarını arayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz. Bu yolla 2017 yılında 102 aile, 2018 yılında da 106 aile sevindirilmiş oldu” dedi.