İzmit Belediyesi’nden Gedik’e köy konağı

İzmit Belediyesi bir köy konağı da Gedik Köyü’ne yapıyor. Gedikli köyüne yapılacak olan konağın projesi kapsamında Etüt Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 696 bin 766 lira olan ihaleye katılan firmalardan gelen en yüksek teklif, 642 bin 800 TL olurken, verilen en düşük teklif ve 399 bin TL oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

210 gün içinde tamamlanacak Gedikli Köyü’ndeki konak, 2 kattan oluşacak. Konakta atölyeler, çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık ocağı bulunacak.