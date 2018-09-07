İzmit Belediyesi’nden gıda yerlerinde denetim

İzmit Belediyesi’nin işyerlerindeki denetimleri devam ediyor. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince gıda satışı yapan işletmelere yönelik yapılan kontrollerde önemli bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, “Normal rutin denetimlerimizi zaten yapıyoruz. Okulların açılmasına az bir zaman kala büfeler, bakkallar, lokantalar, döner salonları ve imalathanelerde de denetim yaptık. Hijyen, genel temizlik, son kullanım tarihi gibi konularda yaptığımız denetim ve kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak bizleri mutlu etti. Esnaflarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.