Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 14:24

İzmit Belediyesi’nden gıda yerlerinde denetim

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelerde denetim yapıldı.

İzmit Belediyesi’nden gıda yerlerinde denetim

07 Eylül 2018 14:24


İzmit Belediyesi’nin işyerlerindeki denetimleri devam ediyor. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince gıda satışı yapan işletmelere yönelik yapılan kontrollerde önemli bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, “Normal rutin denetimlerimizi zaten yapıyoruz. Okulların açılmasına az bir zaman kala büfeler, bakkallar, lokantalar, döner salonları ve imalathanelerde de denetim yaptık. Hijyen, genel temizlik, son kullanım tarihi gibi konularda yaptığımız denetim ve kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak bizleri mutlu etti. Esnaflarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç