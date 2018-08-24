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24 Ağustos 2018 12:56

İzmit Belediyesi’nden hasta ve yakınlarına psikolojik destek

İzmit Belediyesi’nin Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içerinde yer alan Aile Rehberlik Merkezi’nde psikologlar tarafından hasta ve yakınlarına psikolojik destek veriliyor.

İzmit Belediyesi’nden hasta ve yakınlarına psikolojik destek

24 Ağustos 2018 12:56


İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik’te açılan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içerinde yer alan Aile Rehberlik Merkezi’nde İzmit Belediyesi psikoloğu tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak aile danışmanlığı ve psikolojik destek veriliyor. Alikahya’da bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yerleşkesinde yer alan şiddetli ağrıları, yatak yaraları veya beslenme problemleri olan ilerlemiş kanser hastaları ve yatağa bağımlı nörolojik hastaların tedavi edildiği Palyatif Bakım Merkezinde yatan hasta ve yakınlarına yönelik başlatılan hizmet hasta ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Söz konusu hizmetle, konun uzmanı tarafından hasta ve hasta yakınları ile terapötik görüşmeler yapılarak belirlenen uygun müdahale yöntemleri ile palyatif bakım sürecini en iyi şekilde atlatmaları ve olası üzüntü verici durumlara karşı hazır olmaları sağlanıyor.


Palyatif bakımın, ilerlemiş kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıklarda, ağrı başta olmak üzere fiziksel, sosyal ve ruhsal problemlerin erken ve doğru bir şekilde belirlenerek bunların giderilmesi, tedavisi, hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik yaklaşımlar olduğu ifade edildi.




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