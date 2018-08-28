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28 Ağustos 2018 12:56

İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine eşya yardımı

İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara kullanılabilir durumdaki ev eşyası yardımında bulunuyor.

İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine eşya yardımı

28 Ağustos 2018 12:56


İzmit Belediyesi, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ev eşyaları belediye ekiplerince alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu uygulama ile eşya değişikliği sebebiyle kullanılmayan ihtiyaç fazlası ev eşyaları da çöpe atılmayarak değerlendirilmiş oluyor. Belediye yetkilileri vatandaşlardan evlerindeki ihtiyaç fazlası eşyaları kendilerine bildirmelerini isteyerek, “Bir çoğumuzun evinde bulunan ve kullanılmayan eşyalar bazılarının ihtiyaçlarını giderebilir. Hem kullanılmayan eşyalardan kurtulmak hem de birilerini sevindirmek istiyorsak Belediyemizi arayabiliriz” dediler.


Uygulama ile iki yıl içinde 200’den fazla aileye destek olunduğu kaydedildi.




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