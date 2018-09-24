İzmit Belediyesi'nden kadınlara hizmet

İzmit Belediyesi kadınlar için şehrin 22 ayrı noktasında ücretsiz fitness salonları açtı. Kadınlara yönelik sağlıklı beslenme, obezite gibi seminerlerin yanı sıra, bisiklet kullanımı, kültür gezileri, sağlıklı yaşam yürüyüşleri de düzenliyor. İzmit Belediyesi'nin kadınlar için hazırlanan salonlar haftanın 7 günü hizmet veriyor. Ücretsiz olan salonlara gelen kadınlar, uzman kişiler kontrolünde hem spor yapıyor, hem de yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyor. Spor salonlarından faydalanan kadınlar “ İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Binlerce lira ödenip gidilebilen spor salonları tek kuruş ödemeden kullanabiliyoruz” dedi.