İzmit Belediyesi'nden kağıt desteği

İzmit Belediyesi'nin okullara desteği devam ediyor. Belediyenin geri dönüşüm projelerine destek olan okullara paketler dolusu fotokopi kağıdı verildi.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 10 yılı aşkın zamandan beri başarılı şekilde yürütülen ambalaj atıklarını kaynağından ayrı toplama projesine en büyük destek okullardan geliyor. Okullar, topladıkları ambalaj kağıtlarını belediyeye teslim ediyor, karşılığında da belediye eğitim kurumlarının bilgisayar, yazıcı, fotokopi kağıdı gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir ay içinde İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu'na 270 paket, Akmeşe Ortaokulu'na 25 paket, Çubuklu Osmaniye Ortaokulu'na 25 paket, Fen Bilimleri Temel Lisesi'ne 50 paket, Uğur Temel Lisesi'ne 25 paket, Beyaz Zambak Ana Okulu'nda da 30 paket A4 fotokopi kağıdı verildi. Okul idarecileri proje ile ilgili “Hem okullarımız kazanıyor, hem de kaynaklarımız yok olmuyor” dedi.