İzmit Belediyesi’nden kendi firmalarına denetim

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü elemanları ile birlikte Belediyenin çorba çeşmelerine ve cenaze için hizmet sağlayan tedarikçi firmaların imalathanelerinde denetimlerde bulundu. İlgili firmalarda yapılan denetimde işyeri ruhsatı, hijyen, yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konular denetledi.

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürü Muhammet Ergin, Belediyenin iş yaptığı firmaları sık sık denetlediklerini belirterek, “Yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı, periyodik olarak denetimlerimiz devam edecek” dedi.