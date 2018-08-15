Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 13:33

İzmit Belediyesi’nden kendi firmalarına denetim

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, Belediyenin çorba çeşmelerine ve cenaze için hizmet sağlayan tedarikçi firmaların imalathanelerinde denetimlerde bulundu.

İzmit Belediyesi’nden kendi firmalarına denetim

15 Ağustos 2018 13:33


İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü elemanları ile birlikte Belediyenin çorba çeşmelerine ve cenaze için hizmet sağlayan tedarikçi firmaların imalathanelerinde denetimlerde bulundu. İlgili firmalarda yapılan denetimde işyeri ruhsatı, hijyen, yemek menü gramajı ve çevre temizliği gibi konular denetledi.


İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürü Muhammet Ergin, Belediyenin iş yaptığı firmaları sık sık denetlediklerini belirterek, “Yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadı, periyodik olarak denetimlerimiz devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç