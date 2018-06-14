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14 Haziran 2018 12:24

İzmit Belediyesi’nden kesintisiz hizmet

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresince de görev başında olacak.

İzmit Belediyesi’nden kesintisiz hizmet

14 Haziran 2018 12:24


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şehirde temizlik açısından bir sıkıntı yaşanmaması için ekipler bayram süresince çalışacaklar. 3 vardiya halinde işlerinin başında olacaklarını söyleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Daha temiz ve yaşanabilir bir İzmit sloganıyla 7 gün 24 saat boyunca görevimizin başında olacağız. Temizlik konusunda şehrimizde her zaman olduğu gibi yine en ufak bir sıkıntı yaşanmayacaktır” dediler.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Ramazan bayramı boyunca 50 araç ve 250 personel ile sahada yer alacağı öğrenildi.




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