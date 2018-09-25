İzmit Belediyesi'nden köylere hep destek

Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim ve ziraat yüksek mühendisi sık sık köyleri ziyaret ediyor.

İzmit Belediyesi üretime hizmet ediyor. Köylere her anlamda destek olan İzmit Belediyesi'nin görevlendirdiği Veteriner Hekim Gökhan Kılıç ve Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu, Arpalık İhsaniye, Emirhan, Kabaoğlu, Kozluca, Ortaburun ve Sekbanlı köylerine giderek vatandaşlarla bire bir görüşmelerde bulundular. Muhtarların da yer aldığı ziyaretlerde tarım, hayvancılık ve diğer konularda fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaretlerden oldukça memnun kaldıklarını söyleyen köylüler “Eskiden paramızla veteriner ve ziraat mühendis bulamazdık. Şimdi ise bu hizmetlere tek kuruş para vermiyor, veteriner hekim de, ziraat mühendisi de ayağımıza kadar geliyor. Bu hizmeti bizlere sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.