İzmit Belediyesi’nden milyonluk satış

Tapuda Durhasan Mahallesi 806 Ada olarak gözüken 2 bin 460 metrekarelik yerin satışı Cemil Kanpara Başkanlığındaki Belediye Encümeni’nde gerçekleşti. İmar planlarında bakım, akaryakıt ve LPG istasyonu olarak gösterilen 3 milyon 198 bin lira muhammen bedelli arsaya iki talipli çıktı. İhale sonunda arsaya en yüksek teklif 3 milyon 565 bin lira ile verildi.

Belediye Encümeni’nde Gültepe’de kat karşılığında yapılmakta olan Vadi İzmit Projesi’nde İzmit Belediyesi’ne ait konutların satışı için de karar alındı. Alınan karara göre 22 adet konut 202 bin lira ile 765 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Projede yer alan B2 Blok’taki 20 adet daire komple olarak 6 milyon 182 bin lira muhammen bedelle, F3 Blok’taki 12 adet daire komple olarak 4 milyon 345 bin lira muhammen bedelle, A3 Blok’taki 61 adet daire de yine komple olarak 19 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satılacak. Bu konutların kapalı teklif usulüyle satışı da 29 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’deki Belediye Encümeni’nde yapılacak.

İzmit Belediyesi’nin Yeşilova’daki akaryakıt istasyonun satış ihalesinin de 8 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı kaydedildi.