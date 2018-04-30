İzmit Belediyesi’nden okullara fotokopi kağıdı

Ambalaj atıkların kaynağından ayrı toplanması projesine destek okullar, İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ödüllendiriliyor. Projeye destek veren Ziya Gökalp İlkokulu’na 25 paket, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’na 25 paket, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’na 50 paket, 29 Ekim Ortaokulu’na 50 paket, 23 Nisan İlkokulu’na 70 paket, Fen Bilimleri Temel Lisesi’ne 25 paket, Solaklar Ortaokulu’na 50 paket, Solaklar İlkokulu’na 50 paket, Cebir Koleji’ne 50 paket, Gazi Anadolu Lisesi’ne 50 paket, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne de 50 paket fotokopi kağıdı hediye edildi.

Öte yandan İzmit Belediyesi’nin Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarında sorun ve eksikleri gidermeye devam ediyor. Şimdiye kadar okullarda binlerce eksiği gideren birim görevlilerince Tavşantepe İlkokulu’nda çatı, musluk, kapı ve kaldırım tamiri, Alikahya Fatih Orta Okulu’nda oluk, çatı kiremit aktarım işi, İzmit Lisesi’nde kanalizasyon, çatı tamiri ve bahçe temizliği, Farabi İlkokulu’nda da istinat duvarı ve boya işi yapıldı.