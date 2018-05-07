İzmit Belediyesi’nden otizm semineri

Dr. Hasan Önal ve Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici aileleri bilgilendirdi.

İzmit Belediyesi tarafından “Otizmde Yeni Fikirler” konusunda seminer düzenlendi. İzmit Belediyesi meclis salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Çocuk Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Hasan Önal ve Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici katıldı. Ailelerin dikkatle takip ettiği seminerde otizmde ilk 3,5 yaşa kadar mutlaka oyunla terapi verilmesi gerektiği, 12 yaşa kadar beslenmenin önemini ve mutlaka doktorun önerdiği diyetin uygulanması gerektiği, en önemli tedavinin çocuğun sosyalleşmesini sağlamak olduğuna da dikkat çekildi.

İzmit Belediyesi yetkilileri, Kocaeli Otistik Çocuklar Demeği (KOÇDER) Başkanı İlkin Kılıçarlan ile ailelerin takip ettiği seminerde konuşan Doç. Dr. Haşan Önal otizmin beyin hücreleri arasında iletişim ve bağlantı bozukluğu olarak tanımlanabileceğini belirterek, “Otizmde özel eğitim dışında alternatif tedavi gibi sunulan literatürde yer almayan, kanıtlanmamış tedavilerin etkinliği yoktur ve uygulanmamalıdır. Uygulayan kişi ve kurumlar bu çocukları bilerek veya bilmeyerek suiistimal etmektedir. Bu çocuklar doğuştan böyle olmaktadır. Otizmlileri haftada 35- 40 saatlik özel eğitimlerle topluma kazandırmaktan başka çare yoktur.

Otizm sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde artmaktadır” dedi.