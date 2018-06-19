İzmit Belediyesi’nden parklarda bakım

İzmit Belediyesi tarafından parklarda sık sık bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Şehrin dört bir yanındaki, park, yeşil alan ve mesire yerlerindeki aksaklıkların kısa sürede giderildiğini söyleyen İzmit Belediyesi ekipleri, bir taraftan park ve yeşil alanlarda bakım çalışması yaparken bir taraftan da şehrin dört bir aynında uzayan otları da kesiyorlar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne başlı 20’den fazla personel, mahallerdeki otları tırpan ve ilaçlama yöntemiyle temizleyerek olası yangın tehlikelerinin de önüne geçiyorlar.

Yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların yoğun şekilde kullandığı parklarda eksiklik olmamasına büyük önem verdiklerini söyleyen yetkililer, “Ekiplerimiz parkları tek tek dolaşarak eksikleri, aksaklıkları tespit ediyor ve ardından da hemen çalışma başlatıyoruz” dediler.