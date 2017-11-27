İzmit Belediyesi’nden parklardaki olumsuzluklara anında çözüm

İzmit Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki parklarda ortaya çıkan olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Yetkililer, bir taraftan park ve yeşil alanlardaki olumsuzlukları giderirken, bir taraftan da yeni düzenlemeler yapıldığını belirterek “Park ve yeşil alanlarda en ufak bir olumsuzluk ve aksaklık olmasını istemiyoruz. Bunun içinde ekiplerimiz adeta teyakkuz halindeler. Vatandaşlardan yapılan hizmetlere sahip çıkmalarını, zarar vermek isteyenlere de engel olmalarını istiyoruz” dediler.

Belediye ekiplerince son olarak Topçular Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkta havuz temizlendi, mevsimlik çiçekler dikildi. Umuttepe’deki Üniversiteli Pazar çevresine de 4 kamyon toprak serilerek 125 adet toros sediri, 30 adet kartopu, 20 adet taflanın dikimi yapıldı.