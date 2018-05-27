İzmit Belediyesi’nden personeline eğitim

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına ergonomi eğitimi verildi. Belediyenin iş yeri hekimi Dr. Süleyman Türk tarafından verilen eğitime 260 çalışan katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereğince çalışanlara bu tür eğitimlerin verilmesinin zorunlu olduğunu belirten Dr. Süleyman Türk, “Ergonomi, insan ve yaşadığı çevresi arasındaki uyumdur. İş yaşamında ergonomi çalışanların ruhsal ve bedensel sağlığı kadar motivasyon ve iş verimi için de çok önemlidir. Çalışma hayatında ergonominin önemsenmemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Ergonominin ihmal edildiği durumlarda başta kas-iskelet sistemi olmak üzere pek çok sistem veya organ olumsuz etkilenmektedir” dedi.

“Ergonomiye özen gösterilmeden yapılan çalışmaların çalışanlar açısından en önemli sonucu doğal olarak sağlığın yitirilmesidir” diyen Türk, “Yaşam kalitesinin son derece olumsuz etkilenmesi yanında orta ve uzun vadede iş görme yeteneğinin kalıcı şekilde yitirilmesine de neden olmaktadır. İşveren açısından bakıldığında ise, çalışanın sıklıkla teşhise ihtiyaç duymasına bağlı üretim kayıpları, verim düşüklüğü ve ilerleyen dönemlerde meslek hastalığı haline dönüşen rahatsızlıkların getirdiği yasal sorumluluklar en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

Seminer, katılımcılarının sorularının yanıtlanması ile son buldu.