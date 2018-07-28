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28 Temmuz 2018 14:10

İzmit Belediyesi’nden sel mağduru mahallelere anında müdahale

İzmit Belediyesi ekipleri, sağanak yağış sebebiyle sele maruz kalan mahallere anında müdahale ederek vatandaşların mağduriyetlerini giderdi.

İzmit Belediyesi’nden sel mağduru mahallelere anında müdahale

28 Temmuz 2018 14:10


Dün akşam saatleri itibariyle şehir genelindeki yoğun yağmur yağışı sebebiyle sele maruz kalan mahallerde ilk andan itibaren gece boyunca yoğun çalışma yürütüldü. İnkılap Caddesi, Bekirlere Mahallesi Başaran, Harman ve Mehmet Çağlar Sokak, Kocatepe Sokak, Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Gündoğdu Mahallesi Soyer Sokağa belediye ekipleri tarafından anında müdahale edildi. Gerek muhtarlardan ve vatandaştan gelen bilgilendirmeler, gerekse belediyenin nöbetçi ekipleri tarafından yapılan tespitlerle aşırı yağış sonrası toprak kaymaları dolayısıyla bozulan yolların ve akan çamur ile malzemelerin temizlikleri yapıldı.


Ekipleri yakından takip eden ve süreçle ilgili bilgi veren Başkan Doğan, “Dün akşam saatlerinden itibaren şehrimizi etkisi altına alan yoğun yağmur yağışı bazı tahribatlara sebep oldu. Afet olarak nitelendirdiğimiz bu yağıştan bazı mahallerimiz olumsuz etkilendi. Bizde İzmit Belediyesi olarak bünyemizde bulunan tüm personel, araç ve gereçlerimizle yağışın ilk anından itibaren sahadayız. Oluşan olumsuzlukları gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.


İzmit Belediyesi ekiplerinin anında müdahalesinden büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri de "Yaşadığımız afette yanımızda olan ve anında müdahale ederek mağduriyetimizi en hızlı şekilde gidermeye çalışan belediye ekiplerine teşekkür ederiz" dediler.




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