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23 Aralık 2016 11:44

İzmit Belediyesi’nden sokak hayvanlarına yardım eli

İzmit Belediyesi’nden sokak hayvanlarına yardım eli

23 Aralık 2016 11:44

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ortaklığında sokakta yaşayan sahipsiz köpekler için barınma kulübeleri yapıldı.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Cenk Şeker ve Beril Başaran’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında Umuttepe Yerleşkesine konulan barınaklar sayesinde özellikle sahipsiz köpekler soğuk kış günlerinden etkilenmeyecek.
Proje hakkında konuşan Zabıta Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlara Müdahale Birimi yetkilileri, “Üniversiteli öğrencilerle birlikte kış mevsiminin kendisini iyice gösterdiği bugünlerde sokakta yaşayan hayvanlara yönelik önemli bir proje gerçekleştirdik. Sokakta yaşayan sahipsiz köpekler sıcak ve konforlu kulübelerinde kış mevsimini sorunsuz şekilde geçirecek” dediler.



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