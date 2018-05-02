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02 Mayıs 2018 11:30

İzmit Belediyesi’nden temiz çevre uyarısı

İzmit Belediyesi’nin çevre temizliği konusunda vatandaşları uyararak çöplerin, çöp konteynerlerine atılması konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

İzmit Belediyesi’nden temiz çevre uyarısı

02 Mayıs 2018 11:30


İzmit Belediyesi’nden çevre temizliği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Temizli İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şehrin 7 binden fazla noktasında çöp konteyneri bulunduğu ve vatandaşlardan kullanmaları gerektiği ifade edildi. Çevre temizliği vurgusunun yapıldığı açıklamada, “Büyük hacimli konteynerin yanı sıra parklarda, yeşil alanlarda, duraklarda, yol kenarlarında yeterli sayıda küçük çöp kutuları da bulunuyor. Buna rağmen bazı kişiler, çöplerini konteyner yerine dışına atıyor. İşin en üzücü yanı da çöplerin konteynerin içi yerine dışına atılmasıdır. Konteyner dışına atılan her çöp, çevre kirliliği demek, hastalığa davetiye çıkarmak demektir” ifadeleri kullanıldı.


Ayrıca İzmit Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilileri de bir uyarıda bulunarak, vatandaşların çöplerini geri dönüşüm konteynerlerine değil de evsel atıklar için konulan çöp konteynerlerine atmalarını noktasında uyardı.




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