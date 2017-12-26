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26 Aralık 2017 10:41

İzmit Belediyesi’nden Turgut’a park

İzmit Belediyesi tarafından Turgut Mahallesi’ne yeni bir park yapılıyor.

İzmit Belediyesi’nden Turgut’a park

26 Aralık 2017 10:41


Barbaros Sokak’ta 318 metrekarelik bir alan üzerindeki parktaki çalışma devam ediyor. Yetkililer, parkı çevreleyen taş duvar yapımın tamamlandığını, merdiven ve diğer işlerin yapımının da planlanan şekilde devam ettiğini belirterek, “Parkta çocuk oyun alanı ve dinlenme yerleri bulunacak. Ahşap pergola ve bitkilendirme çalışmalarına yakında başlayacağız” dediler.


Bu arada şehrin muhtelif yerlerindeki parklardaki bakım onarım çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer, parklarda yoğun kullanım sonucunda ortaya çıkan hasarların kısa süre içinde giderildiğini söylediler. Duvarlara yazılan uygunsuz yazıların da boyanarak silindiği çalışmalar çerçevesinde Gölkay’da da genel temizlik yapıldığı kaydedildi.




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