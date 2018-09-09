İzmit Belediyesi’nden ücretsiz ilaçlama hizmeti

İzmit Belediyesi’nin haşaratlara yönelik ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Belediyenin Sağlık Birimi tarafından vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler doğrultusundaki ilaçlama hizmetinin ücretsiz olduğu ve hizmetin kamu binalarını da kapsadığı kaydedildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre ekiplerce son olarak Bahtiyar Camii Kuran Kursu, Karabaş Mahallesi Muhtarlık Binası, Topçular’daki Ulu Camii, Fatih Mahalle Muhtarlığı, Düşkünler ve Yaşlılar Derneği, TÜRGEV Öğrenci Yurdu binası, Yahya Kaptan Kale Koleji, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Atatürk Ortaokulu, Çukurbağ Kurs Merkezi, Gazi Lisesi ile Halk Sağlığı Laboratuvar binası da fare, haşarat gibi zararlılara karşı ilaçlandı.