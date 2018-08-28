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28 Ağustos 2018 12:54

İzmit Belediyesi’nden uyarı: “Mavi konteynerler geri dönüşüm için”

İzmit Belediyesi yetkilileri vatandaşlara mavi konteynerlerin geri dönüşümü mümkün atıkların atılması için sokaklara yerleştirildiği uyarısında bulundu.

İzmit Belediyesi’nden uyarı: “Mavi konteynerler geri dönüşüm için”

28 Ağustos 2018 12:54


İzmit Belediyesi’nden mavi konteynerlere çöp atılmaması uyarısında bulunuldu. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri şehrin 500’den fazla noktasında mavi renkli geri dönüşüm konteyneri bulunduğunu ancak vatandaşların bu konteynerleri bilinçsizce kullandıklarını açıkladılar. Konteynerlerin geri dönüşüm amaçlı kullanılması gerektiğinin altını çizen yetkililer, “Mavi renkli konteynerler evsel atıklar için değil geri dönüşümü mümkün olan kağıt, karton, cam, metal, plastik ve naylon atıkları içindir. Bu konteynerler sayesinde ayda ortalama 700 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşümleri sağlanarak ekonomiye önemli katkılar sağlanmaktadır. Ancak bazı konteynerlere vatandaşlarımız tarafından geri dönüştürülebilir malzemeler dışında evsel çöpler, yabancı ve yanıcı maddeler, inşaat atıkları atılıyor” açıklamalarına yer verdiler.




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