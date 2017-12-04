İzmit Belediyesi’nden Whatsapp ihbar hattı

İzmit Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İzmit genelinde 10 araç ve 20 personel ile ambalaj atıklarının toplandığını söyleyen yetkililer, “Geri dönüşüm çalışmalarını sadece gündüz değil geceleri saat 22.00’ye kadar da yapıyoruz. Özellikle gündüz trafiğin yoğun olduğu veya trafiğe kapalı olan cadde ve sokaklardaki ambalaj atıklarını akşam saatlerinde topluyoruz. Vatandaşların evlerinde ve işyerlerindeki ambalaj atıklarını daha kolay bir şekilde aldırabilmeleri için İzmit Belediyesi adına ambalaj atıkları toplama ve taşıma işini yapan firma tarafından Whatsapp ihbar hattı kuruldu” dediler.