İzmit Belediyesi’nden yeni çöp konteynerleri

İzmit Belediyesi, şehrin dört bir yanına yeni tip çöp konteynırları yerleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilk etapta her biri 5 bin lira olan 120 adet yeni tip çöp konteyneri alındı. Satın alınan çöp konteynerlerinden 80’inin mahallelere montajlandı. Dekoratif tasarımı kullanımı ve kapasitesiyle eski konteynırlara göre çok daha kullanışlı olan yeni tip çöp konteynırlarının montaj çalışmasının devam ettiğini söyleyen yetkililer, “Yeni konteynerler, eski konteynerlerin 7 katı çöp almaktadır. Pedallı kol sayesinde açılan çöp konteynerleri ağırlığı sayesinde sağa sola çekilme sorununu da ortadan kaldırmaktadır” dediler.