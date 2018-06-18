İzmit Belediyesi’nden yol ve kaldırım çalışması

İzmit Belediyesi tarafından Gündoğdu Mahallesi’nde asfalt, Tepeköy’de de beton yol, 28 Haziran Mahallesi’nde de kaldırım çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Sokak ile Erel Sokak baştan sona asfaltla kaplandı. Yetkililer, Şehit Mustafa Türk Sokak ‘ta ilk etapta bin 100 ton malzeme kullanılarak zeminin sağlamlaştırıldığını daha sonra da 715 ton asfaltla yolun kullanışlı hale getirildiğini söylediler. Erel Sokak’taki çalışmada da bin 100 ton pmt ile 380 ton asfalt kullanıldığı belirtildi.

Tepeköy Mahallesi Sepetçiyolu Sokak’taki beton yol çalışmasında da 100 metreküp hazır beton kullanıldı. Yaklaşık 660 metrekarelik beton yolun bölgede önemli bir eksikliği gidereceği kaydedildi. Belediye ekiplerince 28 Haziran Mahallesi Atalay Sokak’ta vatandaşların güvenliği için de yaklaşık 100 metre uzunluğunda kaldırım yapıldı. Bu çalışmada da 45 metreküp hazır beton kullanıldı.