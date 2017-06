İzmit Belediyesinden Ziraat Odasına hizmet binası

Gerçekleştirilen açılışa İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Darıcan, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Tarım İl Müdürü İlhan Özer, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenişehir Mahallesindeki hizmet binasının açılışında konuşan Başkan Doğan, “8 yıldır belediye başkanıyım ve Ziraat Odasının hep kenarlarda kaldığını gördüm. Odamıza, çiftçilerimize yakışır bir binalarının olmasını istedik” dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve hükümetin çiftçilere verdiği öneme de değinen Başkan Doğan “Genelde hükümetimiz, yerelde de biz belediyeler çiftçilerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Son yerel seçimlerin ardından köylerin belediyemizin hizmet sınırına girmesiyle birlikte ilk iş olarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. 50 köyümüz ve çok verimli topraklarımız var” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Başkan Doğan çiftçilerin konuyla ilgili bilgilendirildiğini vurgulayarak, “Mevcut verimli topraklarımızı neden çağdaş üretimle değerlendirmiyoruz diyerek kafa yorduk. Müdürlüğümüz bünyesinde veteriner hekimlerimiz ve ziraat mühendislerimizle çalışmalara başladık. Köylerimizi karış karış dolaşıp, çiftçilerimizi bilgilendirip, eğitimlerle modern yönetmeleri köylümüze anlatıyoruz. Çiftçilerimize yönelik bilinçlendirme eğitimlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

’Köylerimiz artık her alanda iyi"

Köylerin iyi durumda olduklarını aktaran Başkan Doğan, “Köylerimiz artık her anlamda daha iyi. Yollarından, camisinden çeşmesine her şey çok daha iyi durumda. Köylülerimizde yetiştirilen hayvanları en modern ortamlarda alıcılarla buluşturabilmeleri için Türkiye’nin en modern hayvan pazarını yaptık. Bu pazarımız sayesinde yılın her günü köylülerimiz hayvan satışlarını gerçekleştirebiliyorlar” dedi.

Başkan Doğan şehirden köye göç konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde köylerimize yapacağımız hizmetlerle artık köyden şehre göç değil, şehirden köye göç olacak demiştik. Şimdi bu konuyla ilgili meclisimizde bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz ‘şehirden köye nasıl dönebiliriz’ konusunda kafa yoruyor. Köylerimizi daha da kalkındıracağız, daha cazip hale getireceğiz. Köylümüze, milletimizin efendisi olduğunu hissettirelim istedik. Allah köylümüze bereketli üretimler nasip etsin. Bizim köylümüz en güzel şeylere layıktır” şeklinde konuştu.

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ise, “İzmit Belediyesi köylere konaklar yapıyor. Belediyemiz Ziraat Odamıza da çok güzel bir bina kazandırdı. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a tarıma, köylere, köylülere verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da açılışta yaptığı konuşmada “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın katkılarıyla, hizmet binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada çiftçilerimize çok güzel hizmetler vereceğiz” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Darıcan ise, “Tarım sektörü enerjiyle birlikte en stratejik iki sektörden biri olup ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi hasılatında payı 7,1’i bulan tarım, yaz aylarında 6 milyon kişiye iş imkanı sağlamakta. Tarım sektörü, başta gıda olmak üzere, ulaştırma, otel, finans, tekstil, konfeksiyon gibi ekonominin diğer sektörlerine de kaynak aktarmaktadır. Zor tabiat koşularına rağmen, yağmur çamur demeden üretime devam eden en hayatı ihtiyaç olan gıdanın sofralara ulaşmasını sağlayan çiftinin kıymetinin iyi bilinmesi gerekir. Böyle bir binayı Kocaeli Ziraat Odamıza tahsis ettiği içi İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.