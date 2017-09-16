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16 Eylül 2017 12:25

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Paşa Güreşleri başladı

İzmit Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Altın Kemer Paşa Yağlı Güreşleri edilen dualarla başladı.

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Paşa Güreşleri başladı

16 Eylül 2017 12:25


Bu sene 5’incisi yapılan güreşler İzmit Belediye Başkanı Dr Nevzat Doğan’nın katılımıyla başladı. Doğu Kışla yanında özel olarak hazırlanan alanda yapılan güreşlere yurdun dört bir yanından 600’den fazla pehlivan katıldı. Kırkpınar’ın ünlü pehlivanlarının da katıldığı etkinliğin açılışına Başkan Doğan’ın yanı sıra oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ile çok sayıda güreş sever katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Mehmet Ali Paşa Camii imam hatibi Ahmet Oruç tarafından Kur’an-i Kerim okunup dua edildi. Mehteran Bölüğünün de yer aldığı açılışta İzmit Belediye Başkanı Doğan, tribünleri dolaşarak vatandaşlara keyifli güreş seyretmeleri dileğinde bulundu. Er meydanına çıkan yüzlerce güreşçiye de başarı dileyen Doğan, “Sporun her alanına destek veriyoruz. Ata sporumuz olan yağlı güreşlerin bizim için ayrı bir önemi var” dedi.


Gün boyu devam eden güreşler kıran kırana geçerken alanı dolduran binlerce kişi keyif dolu anlar yaşadılar.




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