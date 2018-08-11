İzmit Belediyespor, yola Akdilek ile devam edecek

Kocaeli’nin Süper Lig’deki tek temsilcisi İzmit Belediyespor, 2018-2019 Kadınlar Basketbol Süper Lig’inde genç ve başarılı Yardımcı Antrenör Musa Enes Akdilek ile yola devam kararı aldı. 2017-2018 sezonunda İzmit Belediyepor’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan ve takımla birlikte Türkiye Kupası tecrübesi yaşayarak Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Musa Enes Akdilek ile Süper Lig için de imzalar atıldı.

Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk, Akdilek’in spor camiasına kattığı değerin çok olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz sezon takımımıza hocamızın çok büyük emeği geçti, bu sene de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bizim için kendi ilimizden çıkan değerlerle çalışmak önemli. Spor camiasına, şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.