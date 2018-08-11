Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 14:03

İzmit Belediyespor, yola Akdilek ile devam edecek

İzmit Belediyespor, başarılı Antrenör Musa Enes Akdilek ile Super Lig’de yola devam etmek için imza attı.

İzmit Belediyespor, yola Akdilek ile devam edecek

11 Ağustos 2018 14:03


Kocaeli’nin Süper Lig’deki tek temsilcisi İzmit Belediyespor, 2018-2019 Kadınlar Basketbol Süper Lig’inde genç ve başarılı Yardımcı Antrenör Musa Enes Akdilek ile yola devam kararı aldı. 2017-2018 sezonunda İzmit Belediyepor’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan ve takımla birlikte Türkiye Kupası tecrübesi yaşayarak Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Musa Enes Akdilek ile Süper Lig için de imzalar atıldı.


Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk, Akdilek’in spor camiasına kattığı değerin çok olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz sezon takımımıza hocamızın çok büyük emeği geçti, bu sene de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bizim için kendi ilimizden çıkan değerlerle çalışmak önemli. Spor camiasına, şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç